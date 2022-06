Príncipe Harry e Meghan Markle divulgam foto da filha Lilibet com 1 ano

Após conhecer sua bisavó, a rainha Elizabeth 2ª por ocasião das comemorações do 70º aniversário do seu reinado, a princesa Lilibet Diana Mountbatten-Windsor foi apresentada ao resto do mundo. Nesta segunda-feira (6), os pais da garotinha, o príncipe Harry e Meghan Markle, divulgaram a primeira imagem com detalhes da fisionomia da menina.

A foto foi tirada por Misan Harriman, amiga dos duques de Sussex, no último sábado (4), dia em que a princesinha completou 1 ano. Harriman também fotografou Meghan durante a primeira gravidez, assim como o casamento dela com Harry.

O aniversário de Lilibet ocorreu em meio ao Jubileu de Platina da bisavó, que completou 70 anos no trono britânico. Ele foi celebrado com um piquenique no quintal do Frogmore Cottage, a casa do casal no entorno do palácio de Windsor.

A princesa Lilibet Diana Mountbatten-Windsor (reprodução)

Um porta-voz do casal disse ao jornal britânico Guardian que Harry e Meghan ficaram "incrivelmente tocados pelos inúmeros desejos de aniversário para sua filha". Eles também agradeceram pelas doações que foram feitas no nome dela para a World Central Kitchen, organização que fornece refeições para vítimas de crises humanitárias, como a guerra na Ucrânia.

A família já retornou à Califórnia, onde está morando.