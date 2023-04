Príncipe William e Kate Middleton surgem em primeiras imagens do último ano de The Crown

A Netflix divulgou, nesta quinta-feira (27), as primeiras imagens de Ed McVey e Meg Bellamy como o príncipe William e a duquesa de Cambridge, Kate Middleton, na 6ª e última temporada de The Crown, que chega à plataforma ainda este ano.

No último ano da série da Netflix, William será vivido não só por McVey, mas também por Rufus Kampa, que interpretará o príncipe durante a turbulenta época da morte da princesa Diana, em 1997.

McVey ficará responsável por mostrar um William mais velho, ingressando no serviço militar, na faculdade e nos primeiros estágios do seu relacionamento com Kate Middleton, que viria a se tornar a sua esposa. Todos os três atores têm experiência prévia no teatro britânico, e foram escolhidos após extensivas rodadas de teste empreendidas pela produção de The Crown.

A 6ª e última de The Crown ainda não tem data de estreia definida, mas está prometida pela Netflix para 2023. A trama deve cobrir o final dos anos 1990, época da morte da princesa Diana, até os dias mais atuais. Ainda não se sabe, no entanto, se a série cobrirá a morte da rainha Elizabeth 2ª, em setembro do ano passado.