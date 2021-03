Príncipe William rebate acusações de Harry e Meghan: 'Não somos racistas'

O príncipe William quebrou o silêncio nesta quinta-feira (11) e se manifestou sobre a entrevista concedida por Harry e Meghan Markle a Oprah Winfrey, na qual acusaram a Família Real de racismo. O herdeiro da rainha Elizabeth 2ª rebateu a afirmação do irmão e da cunhada: "Não somos racistas"..

Ao lado de Kate Middleton, o duque de Cambridge foi o primeiro membro da família real a fazer comentários publicamente sobre as revelações bombásticas do casal. "Nós não somos nem um pouco uma família racista", disse o segundo na na linha de sucessão do trono.

William alegou ainda que não falou com o irmão desde que a entrevista foi ao ar pela CBS. Harry e Meghan alegaram que um membro da realeza (não identificado) fez comentários sobre a cor da pele de seu filho, Archie, antes de ele nascer, gerando conversas sobre a crise no Palácio de Buckingham. "Ainda não falei com ele, mas pretendo", completou.

A aguardada entrevista a Oprah Winfrey no último domingo (7) trouxe à tona a versão de Meghan Markle e Harry sobre os motivos que os afastaram da Família Real. Harry chegou a abordar o relacionamento com William, afirmando que existia um abismo entre os dois..

Já a atriz fez revelações impactantes e contou que Kate Middleton a fez chorar às vésperas do casamento. Ela chegou a ter pensamentos suicidas no período em que ainda estava disposta a cumprir compromissos reais