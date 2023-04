Prints mostram ameaças de Pedrinho à ex-namorada: 'Eu mato você'

Prints de conversas mostram o atacante Pedrinho, do São Paulo, fazendo ameaças à sua ex-namorada, Amanda Nunes. O jogador está afastado das partidas do clube desde março, depois de ter sido acusado de agressão pela sua ex-namorada Amanda Nunes. As imagens com as mensagens estão anexadas no inquérito policial, e foram divulgadas pelo UOL.

O documento mostra o atleta dizendo, em três ocasiões, que vai matar Amanda. Na conversa, ele ainda faz uma série de ofensas, chamando a então namorada com termos como "puta" e "vadia", e também ameaça agredí-la.

"Se me ver no caminho, some sua putinha. Paga de gatinha aí com meu celular, com as coisas que eu te dei, sua quenguinha. Vou ouvir minha mãe, se não vou matar você", escreveu Pedrinho.

"Vou amassar você. Eu acabo com tudo, mas eu mato você", disse, em outro trecho.

Em outra conversa, o jogador cobra de Amanda a devolução de um celular dado a ela por ele durante o relacionamento, e ameaça o pai dela. "Você só tem que fazer uma coisa, devolve o celular se não tu morre. Carro do seu pai some, ou ele some. Ou você. Paga de gatinha aí com meu celular, com as coisas que eu te dei. Vou ouvir minha mãe se não vou matar você. Por ódio. Ódio de usar minhas coisas com outro".

(Foto: Reprodução)

Amanda registrou boletim de ocorrência contra Pedrinho no dia 28 de fevereiro, afirmando que o jogador a agrediu com socos, tapas, puxões de cabelos no dia anterior, e ameaçou matá-la. Ela realizou exames no Instituto Médico Legal, e o laudo integra o processo.

Pedrinho nega as acusações. O atleta diz ser ele a vítima das agressões, e apresenta um laudo feito pelo departamento médico do São Paulo depois da data do B.O. O documento aponta escoriações na região cervical, sinais de uma mordida na perna e uma fratura no quinto metacarpo da mão direita. No registro, Amanha disse à polícia que mordeu o atleta tentando se defender.

Pedrinho pediu "afastamento temporário das atividades" do São Paulo no dia 3 de março, para "priorizar" esse período e "colaborar com o trabalho das autoridades", esclarecendo as denúncias registradas. Na época, o jogador também falou, em publicação feita por ele, em retomar a carreira o mais rápido possível.

Tanto Amanda como Pedrinho têm, atualmente, medidas protetivas em vigor. Com isso, a outra parte está proibida de se aproximar ou tentar manter contato. Os dois também não podem falar publicamente sobre o conteúdo das investigações.

Ao UOL, a defesa do jogador diz que "Pedro não agrediu ninguém e sim foi agredido. O processo corre em segredo de justiça e a defesa dele respeita essa ordem judicial. Há medida protetiva a seu favor de distanciamento, qualquer tipo de contato e vedação de divulgação dos fatos que ainda estão em investigação".

Já os advogados de Amanda Nunes afirmam que não irão se manifestar sobre o processo, já que ele tramita em sigilo. O São Paulo também afirmou que não comentará o caso.