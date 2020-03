Prisão no Paraguai é a ponta do iceberg: os principais rolês aleatórios de Ronaldinho

Foto: Norberto Duarte/AFP

Ronaldinho Gaúcho conseguiu uma façanha na noite dessa quarta-feira (4). Ele fez um passaporte paraguaio (tanto na nacionalidade quanto no sinônimo para falsificado) para entrar no próprio Paraguai, onde um brasileiro pode ingressar apenas com uma carteira de identidade.

A artimanha do craque não deu certo. Ele não conseguiu 'dibrar' a segurança e acabou detido no país vizinho. A prisão do ex-jogador foi rapidamente classificada como mais um dos rolês (ou rolés, como se diz na Bahia) aleatórios, especialidade do "bruxo".

Relembre alguns:

Cantor de trio elétrico

Foto: Reprodução

Em 2014, quando ainda desfilava seu talento pelos gramados, Ronaldinho resolveu valer-se de sua veia artística e lançou uma música ao lado do cantor EdCity. Além disso, o craque subiu em cima do trio elétrico no Carnaval de Salvador e soltou o gogó em "Vai na fé", que também assina como composição. Assista.

"O último jedibre"

Foto: Reprodução

Ronaldinho também se aventurou em uma galáxia "muito, muito distante". Ele se vestiu de Obi Wan Kenobi, da saga Star Wars, para a gravação de um comercial que recriou lances famosos de jogadores na competição sob a ótica de grandes sucessos do cinema. A atuação do boleiro na produção foi classificada como "o último jedibre" pelos fãs.

Ronaldinho boliviano

Foto: Reprodução

A imagem que talvez seja o maior símbolo dos rolês aleatórios de Ronaldinho é uma dele vestindo um traje típico boliviano. A cena aconteceu em 2013, quando ele jogava no Atlético-MG e viajou a La Paz para enfrentar o The Strongest pela Libertadores daquele ano. O governador da província ofereceu um almoço para a delegação brasileira e prestou uma homenagem a R10, presenteando o craque com um poncho, um gorro e um barquinho.

'Dibres Anatomy'

Foto: Reprodução

Em 2016, ao lado de seu irmão Assis (também preso no Paraguai), Ronaldinho vestiu toca, jaleco, óculos escuros (?!) e posou de "médico". Mas, para a decepção dos fãs, esse rolê é menos aleatório do que parece. O jogador não estava em um hospital, mas sim em uma fábrica de suplementos alimentares que o contratou como garoto-propaganda.

Policial

Foto: Reprodução

Em 2015, já sem clube mas antes de se aposentar, Ronaldinho foi a Dubai, nos Emirados Árabes, para uma gravação do reality show "The Victorious", que busca novos talentos do futebol da região. Disfarçado de policial, ele trollou os participantes do programa ao interromper uma partida de futevôlei e "confiscar" a bola. Quando os garotos viram a habilidade dele ao fazer embaixadinhas, perceberam de quem se tratava e foram à loucura.

Chefe de estado árabe

Foto: Reprodução

E essa não foi a única vez que Ronaldinho desfilou aleatoriedades em solo árabe. Em 2017, após a participação no reality, ele posou ao lado de diversos chefes de estados da região para a abertura de um simpósio internacional de boas práticas policiais, como convidado.

Motoqueiro

Foto: Reprodução

As habilidades desportivas de Ronaldinho superam o futebol. Em 2011 ele posou de atleta de motocross durante uma propaganda para uma empresa chinesa. No comercial, ele aparecia driblando cones no gramado, enquanto uma moto ao seu lado fazia o mesmo.

Medieval

Foto: Reprodução

Dentre tantos rolés, costuma surgir algumas teorias para explicar a realização de tantos atos inusitados. Uma delas garante que o craque é um viajante do tempo e é corroborada por uma imagem de 2004 quando, ao lado de outros astros como Beckham, Totti e Roberto Carlos, ele estrelou um comercial da Pepsi que mostra uma batalha medieval de um exército armado contra a habilidade dos craques.

Pagode russo

Na abertura da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, a atração musical que deveria ser a estrela da apresentação era a soprano russa Aida Gariffulina, que cantava a música "Kalinka". Mas, quem se tornou o centro das atenções foi Ronaldinho, que, em meio a diversos anônimos, surgiu tocando um tambor e, numa possível homenagem para Luiz Gonzaga, meteu um pagode russo. Mais um rolê épico.

*Com supervisão do editor João Galdea.