Priscila Cruz é a convidada do projeto Segundou

Dando sequência à série especial Segundou - Agosto da Filantropia, o projeto recebe nesta segunda-feira (30) Priscila Cruz, presidente-executiva e co-fundadora do Todos Pela Educação. Ela conversa com o publicitário Joca Guanaes e com a empresária Carola Matarazzo, às 19h, no Instagram do CORREIO.

Em todas as segundas-feiras deste mês, Joca e Carola vão dialogar com personalidades relevantes da filantropia no Brasil, sejam doadores ou beneficiários. Já falaram sobre o tema nomes importantes da filantropia como Rodrigo Pipponzi, da editora MOL, Luiza Trajano, presidente do conselho de administração da Magazine Luiza, Edu Lyra, da Gerando Falcões e Preto Zezé, presidente Nacional da Cufa.

A convidada desta segunda é mestre em Administração Pública pela Harvard Kennedy School of Government, tendo recebido o Prêmio de aluna destaque 2014/2015. Graduada em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP) e em Direito pela Universidade de São Paulo (USP).

Priscila é presidente do Conselho do Instituto Articule e membro dos Conselhos do Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça (DPJ/CNJ), do Museu de Arte Moderna - MAM de São Paulo, da Fundação Itaú de Educação e Cultura, do Centro de Estudos de Educação e Inovação em Educação da FGV/RJ e do Instituto Rodrigo Mendes; é também membro do Grupo de Estudos de Educação do Instituto de Estudos Avançados da Unicamp.