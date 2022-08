Priscilla Alcantara estreia turnê em Salvador; compre ingresso com 30% de desconto

Depois de conquistar o primeiro lugar na temporada de estreia do The Masked Singer Brasil, a cantora Priscilla Alcantara cai na estrada com a nova turnê Priscilla ao Vivo. Mais pop, moderna e dançante, ela se apresenta, em Salvador, na próxima sexta-feira (5), na Pupileira. Assinantes CORREIO têm 30% de desconto.

O show contará com um repertório autoral, formado principalmente pelas canções do primeiro álbum da artista Você Aprendeu A Amar?, a exemplo de Tem Dias, Correntes, Boyzinho, Você É Um Perigo e outras, mas com novos arranjos que prometem surpreender até o público que já acompanha Priscilla de perto.

A mudança de postura pode ser uma surpresa, mas é algo que foi natural para a artista. O reflexo se vê não só nas músicas, mas também no figurino e estética do novo projeto. Priscilla sempre questionou o porquê de uma artista cristã não poder falar sobre certos temas, cantar outros gêneros e ouvir outros tipos de música.

Somado às ambições artísticas e pessoais, ela desenvolveu este álbum que fala sobre o amor em diferentes formas com músicas para refletir, para dançar e se emocionar. O show marca ainda o retorno da artista aos palcos depois de dois anos.

"Não é um retorno de um show que celebra só um álbum ou uma turnê específica de um projeto, mas é uma turnê que celebra realmente toda a minha jornada como cantora. E é isso que a gente vai entregar nos shows, trazendo músicas de toda a minha trajetória e também muito das músicas e artistas que foram as minhas referências", comenta a cantora.

