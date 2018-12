Problema em voo da Latam fecha aeroporto em MG e afeta Guarulhos

Um problema em um voo da Latam na madrugada de hoje (20), no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte (MG), fechou o terminal mineiro e afeta o funcionamento de Guarulhos, em São Paulo.

Até as 9h40, 117 voos haviam sido afetados. Em Guarulhos, 19 voos atrasaram. Das 100 chegadas previstas para esse período, 11 atrasaram e uma foi cancelada. Das 74 partidas, oito tiveram atrasos e duas foram canceladas. Neste momento, segundo a GRU Airport, que administra o terminal, três chegadas e duas partidas enfrentam atrasos.

O problema no aeroporto internacional de Belo Horizonte ocorreu, segundo a BH Airport, às 1h43 de hoje, quando um avião da Latam, que fazia a rota Guarulhos–Londres, teve que realizar um pouso de emergência. Os pneus foram danificados e terão que ser trocados na pista para que a aeronave possa ser retirada do local. Os passageiros foram retirados em segurança, mas o aeroporto teve de ser fechado para pousos e decolagens. Com isso, todos os voos com destino a Belo Horizonte estão sendo direcionados a outros aeroportos.

Em nota, a Latam informou que o voo LA 8084 (São Paulo/Guarulho-Londres) saiu à meia-noite e meia e teve que alternar o voo para Belo Horizonte por razões técnicas. “Durante o pouso, à 1h43, os pneus foram danificados e terão de ser trocados para possibilitar a retirada da aeronave da pista, que está interditada pelo menos até as 19h”, informou a companhia. “Em razão disso, 30 voos da companhia de/para Confins foram cancelados até as 19h e um alternado". A Latam pede aos passageiros que confirmem a situação de seus voos diretamente na página status de voos antes de se dirigir ao aeroporto.