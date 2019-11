Problema no aeroporto impede pouso de avião do Atlético-MG

Adversário do Bahia na quarta-feira (27), o Atlético-MG teve problemas para desembarcar em Salvador na noite desta terça (26). Por causa da forte chuva que atinge a capital baiana, o voo com a delegação mineira não conseguiu pousar e teve que seguir para Aracaju.

De acordo com a assessoria do Atlético-MG, o problema aconteceu com as luzes de baliza do aeroporto, que estavam desligadas no momento em que o avião iria pousar.

"Por problemas técnicos no aeroporto de Salvador (falha no sistema de balizamento da pista), o voo com a delegação do Atlético foi direcionado para Aracaju", afirmou a assessoria de imprensa em comunicado.

O elenco e comissão técnica do Galo estão na capital sergipana e aguardam uma definição para saber como chegarão a Salvador. A distância entre as duas cidades é de aproximadamente 300km.