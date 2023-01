Problema no sistema de ar interrompe atividades na Refinaria de Mataripe

As unidades da Refinaria de Mataripe tiveram que interromper os trabalhos nesta quarta-feira (4) devido a um incidente no sistema de ar comprimido do local. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram uma queima de gases intensa na região.

Apesar do susto, a Acelen afirma que não há feridos. O funcionamento ainda está comprometido, apesar da situação ter acontecido por volta de 10h.

Ainda de acordo com a empresa, a intercorrência causou o consequente envio do excedente de produtos não processados para queima segura no flare.

"Cabe destacar que não há qualquer risco para colaboradores e entorno da refinaria, e que o aumento de queima de gases é um processo de controle para garantir a proteção das instalações e segue as normas definidas pelas entidades reguladoras", diz nota.