Problemas técnicos suspendem números do Samu, Defesa Civil e Transalvador; veja como acionar serviços

As centrais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Defesa Civil de Salvador (Codesal) e da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) estão sem funcionar nesta terça-feira (23). A situação ocorre em consequência de um problema técnico, que suspendeu temporariamente os serviços na capital baiana.

Quem precisar de atendimento do Samu pode acionar o serviço por meio do (71) 3202-1300. A Transalvador está disponível por meio do aplicativo NOA Cidadão. Os outros serviços, incluindo os da Codesal, podem ser acessados no site www.falasalvador.ba.gov.br.

A estimativa da prefeitura é de que o problema seja solucionado ainda nesta quarta-feira. Com o retorno, os contatos voltarão a funcionar normalmente nos números convencionais:

Samu: 192

Defesa Civil: 199

Transalvador: 118

Fala Salvador: 156