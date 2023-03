Processo Seletivo Simplificado para 47 vagas em Salvador e no interior do estado

A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia divulgou nesta sexta-feira (10) no Diário Oficial do Estado o edital de Processo Seletivo para contratação de pessoal, por tempo determinado, em Regime Especial de Direito Administrativo – REDA. As inscrições estarão abertas a partir de sexta-feira (17/03) até às 23h59 (horário de Brasília/DF) do dia 24 de março, exclusivamente no site selecao.ba.gov.br, por meio dos links referentes a este processo simplificado.

A convocatória é voltada para o preenchimento de 47 vagas de técnico nível médio nas áreas de Auxiliar Cultural, Assistente de iluminação e Assistente de sonorização nos espaços culturais vinculados à SecultBA localizados nas cidades: Salvador, Itabuna, Guanambi, Porto Seguro, Jequié, Vitória da Conquista, Juazeiro, Valença, Lauro de Freitas, Santo Amaro, Feira de Santana, Alagoinhas e Mutuípe.

O processo seletivo simplificado é constituído de uma única etapa de Avaliação Curricular de caráter eliminatório e classificatório. Sendo assim, os candidatos devem ficar atentos à comprovação de suas formações e experiências relativas à função correlata para conseguirem pontuação dentro do processo.

Vagas – Para a função temporária de Técnico de Nível Médio – Auxiliar Cultural serão preenchidas 15 vagas. Para a função temporária Técnico de Nível Médio – Assistente de Iluminação são oferecidas 15 vagas. Para a função temporária Técnico de Nível Médio – Assistente de Sonorização serão 17 vagas.

Para concorrer às vagas, o candidato deve ter certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC.

Para mais informações, acesse o edital completo, disponível aqui e em caso de dúvidas entrar em contato pelo: selecaodec2023@cultura.ba.gov.br ou pelo telefone (71) 3103-3415.