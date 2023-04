Procissão de Domingo de Ramos leva multidão ao Centro de Salvador

Uma multidão está fazendo uma procissão do Campo Grande à Praça Municipal, neste domingo (2). São católicos que celebram um dos eventos mais importantes do calendário litúrgico, a Semana Santa. A partir de hoje e até o próximo fim de semana, os fiéis vão relembrar os mistérios da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo, começando pelo Domingo de Ramos. Haverá missa no final do cortejo.

As maioria dos fiéis escolheu vestir branco e roupas leves, mas a principal marca da festa são os ramos. Os evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João contam da entrada de Jesus em Jerusalém e como ele foi recebido por uma multidão que carregava nas mãos folhas de palmeiras, oliveiras e salgueiros. O tipo de vegetação muda de acordo com cada região, mas os católicos mantêm a tradição dos ramos para celebrar a data.

A procissão começou com uma benção do arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, cardeal Dom Sergio da Rocha, em frente a Praça do Campo Grande. Em seguida, o fiéis saíram em procissão atrás de três trios elétricos cantando louvores. A professora Margarida dos Santos, 50 anos, contou que estava sentindo saudade do Domingo de Ramos.

"Foram três anos sem a procissão, por causa da pandemia. Eu participava da festa quando era mais jovem, meus pais traziam a gente, e hoje eu trago meus filhos e netos. Então, tenho uma relação muito próxima com essa celebração. Essa é uma semana muito importante para a gente, porque representante todo o sacrifício de Cristo por cada um de nós", contou, com um ramo de palmeira nas mãos.

A caminhada de cerca de 2 km, que está fazendo o mesmo percurso que os foliões fazem no carnaval, saindo do Campo Grande, caminhando pela Avenida Sete de Setembro e subindo a Rua Chile até alcançar a Praça Municipal, onde devem chegar no final da manhã para a missa.

Confira a programação da Semana Santa:

6 de abril – Quinta-feira Santa

9h – Santa Missa do Crisma e da Renovação das Promessas Sacerdotais – também conhecida como Missa da Unidade, reunindo todo o clero (padres e diáconos) da Sé Primacial do Brasil.

18h – Santa Missa Vespertina da Ceia do Senhor e do Lava-pés.

Local: Catedral Basílica do Santíssimo Salvador (Praça Quinze de Novembro, s/n, Terreiro de Jesus).

7 de abril – Sexta-feira da Paixão

15h – Ação Litúrgica Solene.

Local: Catedral Basílica do Santíssimo Salvador (Praça Quinze de Novembro, s/n, Terreiro de Jesus).

8 de abril – Sábado de Aleluia

18h – Solene Vigília Pascal.

Local: Catedral Basílica do Santíssimo Salvador (Praça Quinze de Novembro, s/n, Terreiro de Jesus).

9 de abril – Domingo da Páscoa na Ressurreição do Senhor

10h - Santa Missa

Local: Catedral Basílica do Santíssimo Salvador (Praça Quinze de Novembro, s/n, Terreiro de Jesus).