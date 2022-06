Procon notifica McDonald's da Pituba após cliente denunciar água de R$ 13,90

O McDonald's da Rua Clara Nunes, na Pituba, foi notificado pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA) após um consumidor denunciar a venda de uma água mineral de 350 ml pelo valor de R$ 13,90.

A denúncia foi recebida pelo órgão da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia (SJDHDS) e acatada pelo Procon, que identificou que o fornecedor não informa na nota fiscal o detalhamento do produto, como marca e modelo, além de tributos incidentes, como deveria acontecer.

O Procon requisitou do fornecedor notificado que, no prazo de 10 dias, preste as informações e justificativas em razão das práticas e omissões constatadas.

Para o superintendente do Procon, Tiago Venâncio, “o fornecedor tem que explicar detalhadamente os motivos que justificam o alto valor do produto e a ausência das informações obrigatórias”.

As informações e os documentos apresentados serão analisados pelo Procon a fim de verificar se a conduta do fornecedor infringe as normas estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

As denúncias ao órgão poderão ser encaminhadas através do Aplicativo PROCON BA MOBILE ou por e-mail: denuncia.procon@sjdhds.ba.gov.br