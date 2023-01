Procurado da justiça do Espírito Santo é preso no Sul da Bahia

Na manhã desta terça-feira (17), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem, acusado de roubo qualificado, foragido da justiça do Espírito Santo. A prisão aconteceu no km 52 da BR 415, na cidade de Itabuna, no sul da Bahia.

Os policiais realizavam fiscalização voltada ao combate à criminalidade, quando abordaram o veículo Hyundai/HB20, de cor prata, conduzido por um homem de 35 anos, que já possui antecedentes criminais.

Após realizar as consultas nos sistemas policiais, foi constatado a existência de mandado de prisão em desfavor do referido condutor. Emitido pela justiça do estado do Espírito Santo, o mandado se refere ao crime de roubo qualificado, cometido na zona rural de Rio Bananal.

Diante dos fatos, o detido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde permanecerá à disposição da justiça.