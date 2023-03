Procurado em Juazeiro por homicídio e tráfico de drogas é localizado em Aracaju

Um homem foragido da Justiça pelo crime de homicídio, suspeito de envolvimento com tráfico de drogas e apontado como líder de um grupo criminoso na cidade baiana de Juazeiro foi encontrado em Sergipe, na segunda-feira (20), durante a Operação Holanda.

O trabalho interagências foi realizado pela 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Juazeiro) e a Polícia Militar de Sergipe.

O titular em exercício da 17ª Coorpin, delegado Flávio Andrande, contou que equipes da PM de Sergipe foram cumprir o mandado de prisão, após troca de informações. O homicida entrou em confronto, acabou atingido e não resistiu.

O traficante liderava uma organização criminosa em Juazeiro, com atuação no Centro e nos bairros de Nossa Senhora da Penha, Quidé, Santo Antônio, Alto do Cruzeiro e Sol Levante.

Com ele foram apreendidos um revólver calibre 38, munições e três celulares.