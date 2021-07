Procurado por matar ex-companheira na Bahia é localizado em Brasília

Um homem acusado de matar sua ex-companheira por não aceitar o fim do relacionamento, foi preso na quarta-feira (28), após investigação da 24ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Bom Jesus da Lapa. Ele foi localizado em Brasília.

Os policiais civis contaram com o apoio da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) para localizar o feminicida. “Quando ocorreu o crime, em 2012, ele efetuou nove golpes de faca contra sua ex-companheira, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local”, explicou o coordenador da 24ª Coorpin, delegado Jakson Luiz Trindade Neves.

O feminicida foi encaminhado para o Sistema Prisional de Brasília, onde será recambiado para a Bahia. “Reafirmo a importância da população através do Disque Denúncia 181. É uma ferramenta que nos ajuda a combater o crime e localizar os autores”, finalizou o delegado.