Procurado por violência doméstica é preso pela PRF na BR-101

Um homem procurado por violência doméstica foi preso neste sábado (3), na BR-101, na Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele foi encontrado durante uma fiscalização no KM 388 da rodovia, na altura de Ibirapitanga.

A equipe fez a abordagem parando um Fiat Uno. Ao verificar os dados do homem, os agentes localizaram que ele tinha um mandado de prisão em aberto, expedido pela Primeira Vara de Violência Doméstica e Familiar de Feira de Santana.

O homem, que é morador de Humildes, foi então preso e encaminhado para a Delegacia de Gandu.

Moto adulterada

No dia anterior, um homem foi detido com uma moto adulterada na BR-020, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano.

Ele foi parado em fiscalização no KM 885 da rodovia e os policiais notaram vários sinais de adulteração na moto, que tinha placa de São Paulo. Eles fizeram uma verificação, encontrando vestígios de supressão de sinais identificadores do veículo.

O motociclista contou que comprou o veículo no último dia 25, por R$ 10 mil. Ele foi encaminhado para uma delegacia e vai responder por receptação e adulteração.