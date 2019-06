Procuradora foi excluída de audiência com Lula após Moro reclamar, diz jornalista

(Foto: Divulgação)

A procuradora Laura Tessler foi excluída de uma audiência com o ex-presidente Lula durante seu julgamento em 2017, após reclamação do então juiz Sergio Moro, segundo informação do jornalista Reinaldo Azevedo, da BandNews, em parceria com o The Intercept Brasil. A informação está baseada em trecho de conversa vazado entre outros dois procuradores, Deltan Dallagnol, que comandava a Lava Jato, e Carlos Fernando. Moro foi inquerido sobre o tema durante sua audiência no Senado e negou qualquer interferência no trabalho dos procuradores.

A primeira leva de matérias do Intercept Brasil já mostrava uma reclamação de Moro em relação à procuradora, em conversa com Dallagnol. No dia 13 de março de 2017, ele diz que ela precisaria de um "treinamento" para melhorar o desempenho em audiência.

Moro – 12:32:39. – Prezado, a colega Laura Tessler de vcs é excelente profissional, mas para inquirição em audiência, ela não vai muito bem. Desculpe dizer isso, mas com discrição, tente dar uns conselhos a ela, para o próprio bem dela. Um treinamento faria bem. Favor manter reservada essa mensagem.

Dallagnol – 12:42:34. – Ok, manterei sim, obrigado!

Dezessete minutos depois de receber a mensagem do juiz, Dallagnol conversa com o colega Carlos Fernando e combina de modificar a escala para que outros dois procuradores estejam presentes na audiência com Lula, ao invés de Laura Tessler.

12:42:34 Deltan Recebeu a msg do moro sobre a audiência tb?

13:09:44 Não. O que ele disse?

13:11:42 Deltan Não comenta com ninguém e me assegura que teu telegram não tá aberto aí no computador e que outras pessoas não estão vendo por aí, que falo

13:12:28 Deltan (Vc vai entender por que estou pedindo isso)

13:13:31 Ele está só para mim.

13:14:06 Depois, apagamos o conteúdo.

13:16:35 Deltan Prezado, a colega Laura Tessler de vcs é excelente profissional, mas para inquirição em audiência, ela não vai muito bem. Desculpe dizer isso, mas com discrição, tente dar uns conselhos a ela, para o próprio bem dela. Um treinamento faria bem. Favor manter reservada essa mensagem.

13:17:03 Vou apagar, ok?

13:17:07 Deltan apaga sim

13:17:26 Apagado.

13:17:26 Deltan Vamos ver como está a escala e talvez sugerir que vão 2, e fazer uma reunião sobre estratégia de inquirição, sem mencionar ela

13:18:11 Por isso tinha sugerido que Júlio ou Robinho fossem também. No do Lula não podemos deixar acontecer.

13:18:32 Apaguei.

Na audiência no Senado, Nelsinho Trade (PSD-MB) perguntou se Moro "participou da orientação de trocas de agentes protagonistas nessa operação". Ele negou e fez referência a Tessler, sem citar o nome, dizendo que ela ficou até o final na Lava Jato. "Senador, pelo teor das mensagens, se elas forem autênticas, não tem nada de anormal nessas comunicações. O exemplo que Vossa Excelência colocou é o claro exemplo de um factoide. Eu não me recordo especificamente dessa mensagem, mas o que consta no caso divulgado pelo site é uma referência de que determinado procurador da República não tinha o desempenho muito bom em audiência e para dar uns conselhos para melhorar. Em nenhum momento no texto, há alguma solicitação de substituição daquela pessoa. Tanto que essa pessoa continua e continuou realizando audiências e atos processuais, até hoje, dentro da operação Lava Jato (…). Se aconteceu, de fato, não tem nada de ilícito. Não estou comandando a força-tarefa da Lava Jato".

Embora realmente tenha continuado na operação, ela não estava presente em 10 de maio de 2017, quando o ex-presidente Lula depôs pela primeira vez em Curitiba, para Sergio Moro. Os procuradores presentes eram Júlio Noronha e Roberson Pozzobon, o Julio e Robinho citados nas mensagens de Dallagnol.

O Ministério da Justiça divulgou uma nota negando qualquer ilícito. Os procuradores citados não se manifestaram. Leia a nota:

Sobre suposta mensagem atribuída ao Ministro da Justiça e Segurança Pública esclarece-se que não se reconhece a autenticidade, pois pode ter sido editada ou adulterada pelo grupo criminoso, que mesmo se autêntica nada tem de ilícita ou antiética. A suposta mensagem já havia sido divulgada semana passada, nada havendo de novo.