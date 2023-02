'Procuramos contemplar a maior diversidade de artistas', diz secretário sobre Carnaval

Para a alegria de foliões e artistas, o carnaval já está nas ruas de Salvador, após dois anos suspenso devido à pandemia de covid-19. Contudo, algumas pessoas não tiveram motivos para comemorar. É o caso da artista Mariene de Castro que foi às redes sociais para criticar a falta de convite dos poderes públicos para sair no Carnaval de Salvador.

Questionado sobre a ausência da artista, o secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro decidiu não comentar porque, em suas palavras, "tem pessoas que foram chamadas, tem pessoas que não foram chamadas e tem artistas que estão reclamando, mas foram convidados e não responderam", disse, sem citar nomes.

"Mas nós procuramos contemplar a maior diversidade possível de artistas da Bahia e do Brasil para ter representação no carnaval dentro das possibilidades. Há mais de cento e sessenta atrações que o Governo do Estado está garantindo para que a população, que o folião e a foliã, consigam pular o carnaval ao som de artistas consagrados e artistas também que não são tão consagrados mas que fazem a festa ter todo significado", declarou.

Carnaval das homenagens

Para manter vivo na memória figuras ilustres que marcaram a folia soteropolitana, este ano será comemorado o "carnaval das homenagens", declarou o secretário.

"Este carnaval, depois de dois anos de pandemia, tem muitas marcas: a marca da retomada, a marca da saudade do próprio Carnaval e a saudade de tanta gente que nos deixou nesse período. Por isso também a gente está homenageando a Moraes Moreira pelo seu simbolismo, por ter sido o primeiro cantor de trio elétrico e por tudo o que ele representa para a Bahia e para a cultura", disse em entrevista ao CORREIO nesta quinta-feira (16).

O secretário ainda comentou sobre a "sede" que foliões e artistas estavam do carnaval e sobre como o governo buscou corresponder às expectativas.

