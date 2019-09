Produção baiana é finalista do Festival Internacional FanChile

A produtora baiana Olivas Filmes é a única do Norte e Nordeste a representar o Brasil no FanChile, festival internacional dedicado a filmes infantojuvenis que acontece entre os dias 9 e 14 de setembro, no Chile. Com a ficção 'Hunt', a Olivas concorre na categoria média-metragem com produções da Espanha, Itália e Alemanha.

O filme baiano que tem direção e roteiro de Eduardo Oliveira conta a história de Glauber, um jovem fã de videogame que é convidado para participar de um caça ao tesouro que se passa nas ruas de Salvador. "É uma alegria enorme ver o Hunt concorrer a prêmios fora do Brasil", comemora Diogo Oliveira, produtor-executivo de 'Hunt', que foi desenvolvido com recursos da Ancine/FSA e Fundação Gregório de Matos.

Apenas outras duas produtras brasileiras, uma de Goiânia e outra de Rio de Janeiro, estão na disputa em uma das cinco categorias do FanChile, que conta com produções de 23 países. Todos os premiados serão escolhidos pelos próprios jovens que assistem aos filmes, em cinemas e telões espalhados pelo país.