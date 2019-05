Produção de alimentos orgânicos cresce 15% ao ano no Brasil

No momento em que o Brasil comemora a Produção Orgânica de Alimentos, o Ministério da Agricultura (Mapa) anunciou que quer estimular a produção de adubos orgânicos, e afirmou que está desenvolvendo um programa nacional de bioinsumos. O anuncio foi feito durante a abertura da 15ª edição da Semana dos Orgânicos.

O programa pretende incentivar a produção de fertilizantes biológicos e produtos para nutrição vegetal e animal a partir de microorganismos. Eles seriam capazes de controlar pragas diminuindo a necessidade de uso de produtos químicos.

“A cada ano cresce, na faixa de 10 a 15 por cento, o número de produtores rurais registrados no Mapa que trabalham com alimentos orgânicos, provando que há espaço para todos no mercado. O setor já alcança faturamento anual bilionário, na casa dos R$ 4 bilhões”, afirmou a ministra da Agricultura, Tereza Cristina.

O Mapa não divulgou qual o prazo para o lançamento do programa, mas adiantou que o projeto está sendo montado por várias secretarias vinculadas à pasta. A norma atual estabelece que os insumos regulamentados para a agricultura orgânica devem passar por um processo de registro diferenciado, mais simples e ágil para facilitar a regularização.

De acordo com o IBGE, 58% dos produtores brasileiros não utilizam nenhum tipo de adubação, 20% usam adubação química, 12% preferem adubação orgânica e 11% usam adubos químicos e orgânicos. Os dados coletados durante o último censo agrícola mostram ainda que 33% dos produtores afirmam usar agrotóxicos.

O mercado de fertilizantes orgânicos está em expansão no Brasil. Dados da Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia em Nutrição Vegetal (Abisolo) revelam que o faturamento das empresas de fertilizantes orgânicos deve crescer entre 20% e 21% em 2019.

No Brasil existem cerca de 300 insumos certificados para o mercado orgânico. O número ainda é considerado muito baixo. Em alguns países, como os Estados Unidos, existem mais de 5 mil insumos orgânicos certificados.

“Existe mercado lá fora, existe mercado aqui dentro, inclusive um mercado que paga mais por estes produtores. Então é uma questão de organização do setor”, completou a ministra.

Seminário na Bahia

Ainda segundo o IBGE, na Bahia apenas 0,2% dos produtores rurais possuem certificado de orgânicos. O número representa cerca de 1.500 produtores rurais.

Para incentivar a adoção deste sistema de produção está sendo realizado até sexta-feira (31/5), em Salvador, o IV Seminário de Produção Orgânica da Bahia. O evento está sendo promovido pela Coordenação de Produção Orgânica do Ministério da Agricultura na Bahia, por meio de uma parceria com o Sebrae, Banco do Nordeste e a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) do Governo do Estado.

Com o tema “Qualidade e saúde do Plantio ao Prato”, o ciclo de palestras e minicursos inclui temas como manejo e controle alternativo de pragas, fruticultura orgânica, uso de homeopatia em vegetais e a fiscalização de resíduos de agrotóxicos. Também estará em debate a atuação das Opac`s, organizações de participação coletiva que possuem autorização do Ministério para avaliar a conformidade da produção agrícola das propriedades com o sistema orgânico.

Na Bahia, nos últimos dois anos, pelos menos 1.300 produtores rurais conquistaram a certificação de orgânico através das Opac´s. Estas organizações possuem um sistema de validação que exige menor custo para a obtenção do certificado de orgânico.

Serviço:

O QUE: IV Seminário da Produção Orgânica da Bahia

ONDE: Auditório do Sebrae, Avenida Sete de Setembro, 261 – Mercês.

QUANDO: De 29 a 31 de maio de 2019, das 8h30 às 17h30.

INFORMAÇÕES: (71) 3444-7451.