Produtor cultural é eleito Rei Momo de Salvador pela terceira vez

Com direito a chuva de glitter, confetes e gritos de aclamação, o publicitário, ator e produtor cultural Alan Nery, com seus 35 anos e 110 kg, foi eleito o Rei Momo da folia de Salvador em 2023, na noite desta sexta-feira (10), em concurso realizado no Clube Fantoches da Euterpe, no Dois de Julho. O evento contou com a presença do secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, entidades carnavalescas, artistas e público de todas as idades.

Essa é a terceira vez que Alan Nery é coroado como a realeza do Carnaval de Salvador. Vencedor do concurso em 2015 e 2017, o multiprofissional deixou para trás outros nove concorrentes e se destacou nesta edição pelo carisma e suingue, que conquistaram a bancada de jurados composta por professores de dança e representantes de entidades carnavalescas e políticas. Emocionado, o novo Rei Momo dedicou a vitória ao irmão, o também ex Rei Momo Duzinho Nery, que faleceu em decorrência de um linfoma, em dezembro de 2021.

"Eu resolvi concorrer este ano para homenageá-lo. Meu sentimento agora é de realização e amor. É o sentimento que ele gostaria que eu estivesse sentindo, tenho certeza disso. Ele está no meu coração e vai curtir comigo esse Carnaval", afirmou.

Alan venceu o primeiro lugar com 158 pontos, em uma disputa acirrada com o candidato Neto Rodrigues, que foi avaliado com 156 pontos. Em terceiro lugar, o candidato Davison Mascarenhas completou o pódio, com 145 pontos.

Tradição

Figura de origem mitológica grega, o Rei Momo é o filho do Sono e da Noite, o deus da festividade. É conhecido, para além do seu peso, por sua irreverência, sarcasmo e ironia. Travesso, há quem diga que a realeza momesca aprontou tanto com outros reis que foi expulso do Olimpo. Os gregos e romanos foram os primeiros que trouxeram a associação desse ser com as comemorações festivas. No Brasil, ele foi ligado aos carnavais no começo da década de 1930 e, atualmente, é o guardião durante os dias da festa carnavalesca, recebendo as chaves pelas mãos do prefeito.

Neste ano, o Rei Momo escolhido teve o segundo menor peso entre os concorrentes. Presidente da Federação das Entidades Carnavalescas, Jairo da Mata afirmou, antes do início do concurso, que o peso não é mais uma questão preponderante para a escolha do Rei Momo por questões de saúde.

"Muitos candidatos estavam acima do peso recomendado por seus médicos só para fazerem parte do concurso. Isso acaba sendo prejudicial, uma situação delicada. Por isso, nós tiramos esse requisito para que possamos ter um candidato saudável, desembaraçado e que conheça a festa", pontuou.

Na oportunidade, Jairo da Mata ainda afirmou que a manutenção da tradição do Rei Momo tem sido feita a 'duras penas'. "A manutenção desse símbolo é importante para a festa e para a cidade. Não fosse a Saltur, não teríamos condições de fazer o evento hoje. Estamos aguardando, inclusive, o apoio do Governo do Estado", sinalizou.

Apesar das dificuldades, o presidente da Federação das Entidades Carnavalescas diz que a expectativa para o Carnaval de 2023 é a melhor possível. "Nós estamos em um momento muito bacana, a população está muito radiante e feliz. Eu creio que será um dos maiores carnavais com participação popular de todos os tempos", projetou.

Presente no Clube dos Fantoches, o secretário de Cultura do Estado, Bruno Monteiro, endossou a expectativa de Jairo Monteiro em relação à maior festa de rua do planeta e não descartou apoio às entidades carnavalescas para possibilitar a continuidade do simbolismo do Rei Momo.

"Estamos sempre buscando reformular. Vamos aprimorando para que nos próximos anos possamos melhorar essa participação", frisou.

O concurso

Às 19h10, o concurso teve início e os candidatos fizeram a primeira aparição pública da noite, já fantasiados e transbordando carisma para a plateia. Na sequência, enquanto retornavam ao camarim, a banda 'O Pretinho - A Mistura' começou a comandar a folia no palco, cantando sucessos do pagode e axé, ritmos típicos da festa momesca na Bahia.

Com uma apresentação de dança, a avaliação dos dez participantes foi iniciada por volta das 19h50. Divididos em dois grupos que obedeciam a ordem numérica das fichas de identificação, os candidatos deram um show de criatividade ao improvisarem juntos uma coreografia. Após esta etapa, cada um ficou encarregado de escolher a trilha sonora que faria o embalo da dança individual no palco.

Alan Nery foi o quarto participante a se apresentar, escolhendo como ritmo para sua dança uma mixagem com algumas das músicas que concorrem ao título de Música do Carnaval 2023. Fantasiado com uma roupa em homenagem às máscaras carnavalescas e tendo como estampa o rosto do irmão, Nery levou o público ao delírio, que o ovacionou com os gritos 'Rei, rei, rei, Alan é nosso Rei'.

Passado o momento das apresentações, a festa reinou no Clube dos Fantoches da Euterpe. O público e os candidatos se jogaram na quebradeira ao som do pagodão, mas todos se detiveram no momento do anúncio do vencedor do concurso, que foi revelado por volta das 22h.

A partir de agora, o Rei Momo terá compromissos sociais por um ano. Além de receber as chaves da cidade pelas mãos do prefeito Bruno Reis, ele será o rosto de campanhas por doações de sangue na Hemoba e no combate à fome, com a ação 'Momo sem fome', que arrecada alimentos não perecíveis a serem doados a instituições como Aristides Maltez, Martagão Gesteira e Obras Sociais Irmã Dulce.

*Com orientação da subeditora Fernanda Varela

O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.