Produtor libera música inédita com vocais de Amy Winehouse; ouça

Produtor dos álbuns Frank (2003) e Back to Black (2006), Salaam Remi divulgou uma música inédita com vocais da cantora inglesa Amy Winehouse (1983-2011). Cantada pelo rapper americano Nas, com vocalização de Amy, a música Find My Love vai fazer parte do próximo álbum do produtor, Do it For the Culture 2, ainda sem previsão de lançamento.

Figurinha carimbada do cenário musical americano desde os anos 1980, Remi resgatou vocais de uma sessão de estúdio com Amy que morreu em 2011, aos 27 anos, enquanto trabalhava com Remi e outros produtores em um terceiro disco de estúdio. A primeira parte do projeto, o disco Do It For The Culture, foi lançada em 2017.

Amy e Nas também trabalharam juntos em outos dois momentos. A faixa Like Smoke, parceria gravada em 2011, foi inserida no primeiro álbum póstumo dela, Lioness: Hidden Treasures. Já a música Cherry Wine, outra parceria da dupla, está no álbum do rapper, Life Is Good (2012), que também tem produção de Remi.