Produtor nega namoro com o ator Humberto Carrão: 'Somos amigos'

Uma publicação feita pelo produtor Thales Junqueira levantou rumores de um possível relacionamento com o ator Humberto Carrão. A legenda de uma imagem feita em Salvador e publicada nesta sexta (30) fez os fãs especularem o possível namoro entre os dois.

Mas Thales explicou: 'Não, claro que não estamos namorando. Somos amigos', disse.

'A expressão 'cupida' é porque foi a Regina que apresentou a gente pro Caetano', disse Thales ao portal Hugo Gloss.

A confusão começou depois que o produtor publicou uma foto em seu Instagram em que aparece ao lado do ator, do cantor Caetano Veloso e da atriz Regina Casé.

No post em que aparece com Carrão, Thales chama Casé de “nossa cupida”. Em uma das fotos, Casé comenta: 'Tão bom, amores meus'.

Nos comentários, alguns fãs escreveram sobre a possível relação: 'Meu casal', disse um seguidor. 'Felicidades ao casal', escreveu outro fã do ator.

Thales e Carrão (Foto: Reprodução)

Carrão está visitando Salvador com o produtor. Na terça-feira (27), o artista publicou uma foto no Pelourinho com a colega Regina Casé.

Destaque na novela "Todas as Flores", Carrão desembarcou em Salvador, onde deve passar o Ano Novo, e compartilhou registros da tradicional missa da terça-feira na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos.

O registro também foi compartilhado por Casé. “Dançamos, cantamos, beijo e abraçamos meio mundo. Não tem felicidade maior do que trazer quem se ama nos lugares que mais se adora”, escreveu.

É a segunda vez que os dois são parceiros de cena. A primeira, em ‘Amor de Mãe’, a dupla chegou a viver uma relação de mãe e filho até descobrir que o filho perdido se tratava do personagem de Chay Suede.

Essa é a primeira vez que o ator vem a Salvador depois que terminou o casamento de 10 anos com a também atriz Chandelly Braz, em agosto deste ano.

A separação teve uma grande repercussão nas redes sociais e incomodou o artista. “Foi machista. Essa exaltação do solteiro… A coisa não é dividida da mesma forma para os dois lados”, declarou em entrevista ao jornal ‘O Globo’.