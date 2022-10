Produtora da Globo é demitida após dizer que não queria 'feios' na plateia, diz coluna

Uma das produtoras do "Encontro", da Globo, foi demitida após áudios em que ela critica a aparência da plateia vazarem. As informações são do Em Off.

Cláudia Medeiros enviou um áudio para a caravanista pedindo para que ela selecione melhor os participantes do programa. O áudio teria sido enviado no último dia 9 de setembro.

"Dá uma olhada nos stories da Patrícia Poeta. Olha o povo sem máscara. Tá difícil, vamos dar uma melhorada na qualidade", disse a produtora. Grande parte do público eram pessoas idosas, integrantes de um grupo de dança de Capão Redondo, em São Paulo.

A produtora mandou ainda um áudio, divulgado pelo programa de Sônia Abrão, criticando a caravanista. “Quem tem que ver se o povo é feio ou bonito são vocês, não sou eu não. Não é quando eu chegar aqui e vejo isso não. A qualidade quem tem que selecionar são vocês, não sou eu. Eu mandei a mesma mensagem pra todo mundo, a única que reagiu dessa forma foi você”, afirmou Claudia.

Após a repercussão negativa do caso, integrantes da plateia denunciaram que registraram um boletim de ocorrência por preconceito e a produtora foi demitida, segundo a colunista Fábia Oliveira, do Em Off.