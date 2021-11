Produtora de João Gomes derruba cover de música feito por Juliette

O cover da música “Meu Pedaço de Pecado” na voz da ex-BBB Juliette foi lançado no Youtube na tarde desta quarta-feira, 3, mas foi removido horas depois de ser publicado. A produção faz parte do projeto “Juliette Sessions”, que traz acústicos de faixas do primeiro EP da artista, além de canções que marcam sua trajetória.

Ao tentar acessar o vídeo, aparece uma mensagem que manifesta a reivindicação dos direitos autorais por parte da Top Eventos Produções LTDA, produtora responsável pela carreira de artistas como Tarcísio do Acordeon e João Gomes.

Entretanto, a versão já havia sido aprovada pelo próprio intérprete. "Agradeço por gostar do verso e interpretá-lo com tanto carinho", escreveu o forrozeiro antes do trabalho ser retirado da plataforma. A equipe de Juliette não se pronunciou sobre o assunto até o momento.

Nas redes sociais, os fãs lamentam a situação e defendem a produção da artista, visto que a versão acústica da canção alcançou bons números de visualizações. Na próxima semana, serão disponibilizadas na plataforma digital as faixas “Sei Lá”, “Triste, Louca ou Má” e “Benzin”.

Para a alegria dos cactos - como são chamados os fãs da advogada -, Juliette já engatou um novo projeto nesta quinta-feira (4). Ela fez participação especial em "Peçanha Contra Juliette", nova esquete do Porta dos Fundos. No vídeo, ela é sequestrada e deve atender um pedido inusitado: ser a garota propaganda do kit de gás da comunidade. Veja: