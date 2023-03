Proerd retoma prevenção do uso de drogas em escolas baianas

Com o início do ano letivo, o Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) da Polícia Militar retomou as atividades nos ambientes de ensino no estado.

O Proerd é direcionado às crianças e adolescentes matriculados na rede pública e particular, com metodologia voltada para a prevenção ao uso de drogas e a todas as formas de violência.

O coordenador do programa, tenente-coronel Eurico Silva Costa Filho, destacou a importância dessa experiência para o público alvo.

“Durante as aulas falaremos sobre integração social, noções de cidadania e promoção da autoestima", destacou o oficial.

Educadores interessados na parceria, podem entrar em contato com a unidade territorial militar mais próxima.