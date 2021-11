Prof. Armando Dantas lança livro sobre educação nas prisões em Portugal

O Professor Armando Dantas, conhecido como Armandinho do Acordeon, da banda Fulô de Mandacaru, lança nesta terça-feira (30) mais um livro. A obra intitulada Políticas de Educação nas Prisões: conquistas e desafios no estado de Pernambuco será lançada pela Editora Olyver.

O livro foi prefaciado pelo Governador Paulo Câmara, e a apresentação da obra redigida pela Drª Carlinda Leite e Drª Angélica Monteiro, ambas, conceituadas pesquisadoras Portuguesas.

O lançamento ocorrerá às 19h horário do Brasil, e 22h horário de Portugal, em formato de live no Instagram do artista e professor.

Armando Dantas concluiu o Doutorado em Educação pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) em setembro de 2020. No primeiro semestre de 2021 Armando Dantas foi aprovado no Pós-Doutorado em Ciências da Educação pela conceituada Universidade do Porto, eleita a melhor Universidade de Portugal, e uma das melhores do mundo segundo o QS World University Rankings.

No mês de agosto Armando Dantas embarcou para Portugal e está realizando o PhD em Educação, com previsão de retorno ao Brasil em fevereiro de 2022.

Suas pesquisas vem ganhando destaque em solo europeu, através de publicações em revistas científicas sobre as políticas educacionais com foco na inclusão digital.

“Estou muito feliz com essa imersão internacional com foco nas políticas educacionais. Em breve estarei retornando ao Brasil e buscarei contribuir ainda mais com as Políticas Públicas de Educação e Cultura”, relatou o Prof. Dr. Armando Dantas. O livro será disponibilizado gratuitamente aos participantes durante a live em formato Ebook.