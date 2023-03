Professor Ajayô: Brown dá aula em sarau gratuito para crianças na Concha Acústica

Se alguém queria ver criança feliz, o lugar certo era a Concha Acústica, do Teatro Castro Alves (TCA), no fim da tarde deste domingo. Por lá, na arquibancada, milhares de sorrisos e olhares admirados testemunharam a aula-show que foi o Especial Sarau Kids da Neoenergia, comandado por Carlinhos Brown.

O artista, com a ajuda do seus personagens Paxuá e Paramim, levou música e educação sobre o uso consciente da energia para a criançada. Entre uma canção e outra, vídeos educativos de animação eram exibidos para o público mirim. Um evento gratuito, que entre pais e crianças, reuniu mais de três mil pessoas.

Para Isabela Oliveira, 12 anos, Raphaella Silva, 11, e Sophia Gomes, 11, do projeto social Família Adota Família, do bairro de Areia Branca, o Sarau Kids especial foi a primeira oportunidade de estar em um show. Além disso, foi a primeira vez viram ao vivo, um Brown que só conheciam pela TV. A reação das três, claro, foi de encanto.

“Fiquei empolgada e surpresa porque nunca vim em um show, não sabia como era”, falou Isabela, descrevendo a experiência. “Estava contando os dias da semana, doida para chegar aqui. Tô adorando, só tinha visto na TV”, disse Raphaella. Já Sophia, celebrou a conexão com o cantor, sem desgrudar os olhos do palco: “A vibe dele é que nem a minha”.

Foi o primeiro show de Raphaella, Isabela e Sophia (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Todas cantaram alto e junto com Carlinhos Brown quando ele iniciou a apresentação com as músicas Você, o Amor e Eu e Tantinho. Quando a percussão da banda e a voz de Brown paravam para dar espaço às falas lúdicas sobre economia dos indiozinhos Paxuá e Paramim, a cantoria se convertia em silêncio e atenção.

Os pais aprovaram a iniciativa, que é promovida pela Neoenergia desde 2017. Deisy Viana, 33, levou a filha Yasmim Silva, 10. Além de gostar de Carlinhos Brown, ela queria contribuir com a conscientização da filha: “Soube do sarau através das redes sociais e não perdi a chance de trazer. É um show educativo, que só vai ajudar na formação da consciência dela”.

A estratégia de Deisy, ao que parece, foi bem sucedida. Yasmim falou bem direitinho do que se tratava o show e o que ela ganhava por estar ali. “Eu achei bem interessante porque mostrou para mim e as outras crianças o cuidado com a energia, como é bom preservar para que o mundo não acabe”, disse a pequena.

Deisy e Yasmim no show de Brown (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Tanto Yasmim como as outras milhares de crianças presentes foram convidadas à Concha para aproveitar da música enquanto aprendiam sobre energia. Estrela do evento, Carlinhos Brown comentou a responsabilidade de usar a música como ferramenta educativa e o que põe em prática na aula-show. “Eu, no papel de educador, busco devolver um conforto do qual não tive. Sobretudo, em um show dentro de uma proposta educacional. Por isso, Paxuá e Paramim”, justifico o Cacique do Candeal.

Ainda de acordo com Brown, que elogia a ação da Neoenergia com o Sarau Kids, dado a situação em que é necessário a maior preservação dos bens naturais e o consumo consciente de energia, essa educação é necessária. "Esse é um tipo de educação que é de extrema importância. Principalmente, numa fase energética transicional no mundo que a Neoenergia sai à frente", diz o artista.

João Paulo Rodrigues, diretor de relações institucionais da Neoenergia, corrobora com as falas de Brown e ressalta a importância do evento para a Neoenergia. "Esse projeto tem um peso todo especial com a parceria com Carlinhos Brown. Buscamos levar cultura, falar de meio ambiente e ensinar crianças sobre eficiência energética. Até por isso, distribuímos ingressos para ONG's e instituições de ensino", finaliza.