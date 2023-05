Professor da Ufba lança livro que une História e ficção na próxima sexta (26)

O prédio do Apub Sindicato será palco do lançamento que une História e ficção na próxima sexta-feira (26). "Tempo Espelhado", livro do autor e professor da Ufba Horácio Nelson Hastenreiter Filho, tem como protagonistas um adolescente em seu terceiro ano do ensino médio e a história política do Brasil entre os anos de 1982 e 2002, em Salvador.

A trama trata das consequências na vida de Felipe após ele decidir, um dia, pela escolha banal de almoçar em casa. A escolha marca completamente sua vida. A narrativa acontece em meio a fatos como campanha das Diretas Já, a formação do PT e a sua participação nas primeiras eleições, a constituição de 1988, o fim da ditadura militar, a eleição de Collor, as duas eleições de Fernando Henrique e, finalmente, a eleição de Lula em 2002.

"O lançamento será um momento de apresentação do livro e uma confraternização entre professores da Ufba. Poderemos revisitar, a partir do livro e da sua apresentação, os principais fatos políticos nacionais no período 1982-2002. O Tempo Espelhado é uma referência ao multiverso, refletido na trifurcação da vida do personagem principal Felipe, mas ao mesmo tempo, uma referência ao reflexo de um momento passado que se repetiu no Brasil no final do ano passado", comenta Horácio.

O lançamento acontece às 18h, no prédio do Apub Sindicato, e contará também com um show do artista Wilson Aragão.

SERVIÇO

O quê? Lançamento do livro "Tempo Espelhado"

Quando? Sexta-feira (26), 18h

Onde? Apub Sindicato