Professor de artes marciais é investigado por estupro de vulnerável em Cruz das Almas

Um professor de artes marciais é acusado de importunação sexual em Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, e por estupro de vulnerável na cidade de Nazaré. Os casos são investigados pela Polícia Civil.

Segundo a Polícia, o professor teria praticado os crimes contra duas jovens, de 18 anos, em momentos e cidades diferentes. Os crimes teriam acontecido há cinco meses, segundo uma familiar da vítima.

O caso foi levado à Câmara de Vereadores da cidade pela vereadora Maria Cedraz na segunda-feira (29), que afirmou que uma das vítimas é sua filha. As familiares acusam a Polícia de falta de celeridade na investigação.

Em pronunciamento na Câmara, a mãe da segunda vítima disse que a jovem foi assediada quando o professor teve um momento a sós com a menina. "Ela contou o que tinha acontecido com ela meses depois, e a família ficou arrasada. Hoje, eu e minha família fazemos acompanhamento psicológico. É muito doloroso ouvir uma vítima falar que fez marcas em si mesma por causa dele, no corpo e na alma", diz. Ela diz que a jovem passou a tomar antidepressivos.

Ao CORREIO, a vereadora Maria Cedraz confirmou que sua filha foi uma das vítimas e disse que há muito mais casos do que os que chegaram à Polícia. Segundo a parlamentar, o professor disse que queria fazer treinamentos particulares com a jovem, e aproveitou a oportunidade em que a academia estava vazia para fazer massagens, e para tocá-la de forma inapropriada. "Conversando com outras mães, percebi que o mesmo tinha sido falado para seus filhos", revelou.

"O que eu mais quero é que as outras mães de Cruz das Almas que estão passando por essa situação denunciem na delegacia, para que a gente feche esse inquérito o mais rápido possível. Precisamos vencer o medo da exposição e falar sobre isso, porque onde as crianças precisam ser protegidas, estão sendo violentadas", pediu.

Segundo a secretária de Assistência Social de Cruz das Almas, Soze Bispo, o Conselho Tutelar não chegou a ser acionado quando os casos aconteceram. As duas vítimas eram menores de idade.

O caso também foi comentado nas redes sociais pelo vice-prefeito André Eloy. "Solidariedade às famílias de Joelma e da vereadora Maria Cedraz. Repudiamos os atos libidinosos desse bandido travestido de professor de artes marciais contra crianças e adolescentes. Exigimos a punição desse monstro", publicou.