Professor de Comunicação faz lançamento duplo de livros na Ufba

Professor da Universidade Federal de Pernambuco, o pesquisador Jeder Janotti Jr. lança dois livros em Salvador, o seu primeiro romance e a sua pesquisa sobre videoclipe: “Levedação” (Editora Titivillus, 111 páginas, R$ 40) e "O Videoclipe na Era Pós-televisiva" (Editora Appris, 69 páginas, R$ 30). O lançamento duplo acontece no dia 5 de dezembro (quinta), às 16h, na Faculdade de Comunicação da Ufba.

No mesmo dia, Jeder ainda participa da conferência “Regimes de Escutas Conexas: o público, o privado e suas inversões”, na qual falará sobre as relações entre os regimes de escuta, os artefatos técnicos e as transformações nos modos de escuta da música.

O Videoclipe na Era Pós-Televisiva reflete sobre o videoclipe no atual contexto multiplataforma. Escrito em coautoria com João André Alcantara, o livro reflete sobre a necessidade de amplificar o que é identificado como videoclipe, considerando que o consumo musical está cada vez mais diverso devido aos aplicativos de streaming, e usam como exemplo os artistas Daniel Peixoto e Johnny Hooker.

Já Levedação é o romance de estreia de Jeder Janotti Jr. e se inspira na literatura beat e underground de Bukowski e Kerouac para contar a história de Paulo, que vai fazer doutorado-sanduíche no Canadá, mas tem dificuldades em se adaptar a cidade, por conta do clima frio e sua pouca intimidade com o idioma e em fazer novos amigos. O livro também conta com ilustrações em graphic novel de Tiago Acioli. Com humor ácido e muitas referências musicais como Iron Maiden, Black Sabbath, Sepultura, Slayer, Pantera, que fazem a trilha sonora do livro, Levedação mistura ficção com elementos biográficos do próprio escritor com uma narrativa despojada no ritmo do heavy metal.