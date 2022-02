Professor perde filhos, esposa e sogros em Petrópolis: 'Dor é enorme'

O professor Alessandro Garcia, de 38 anos, é uma das vítimas da tragédia em Petrópolis. Ele sobreviveu, mas seus dois filhos, Bento, de cinco anos, e Sophia, de um, morreram. Assim como a esposa e os sogros.

A casa da família foi invadida por uma enxurrada de lama e ficou completamente destruída. A residência ficava na Rua Teresa, uma das mais atingidas.

Após a tragédia, amigos do educador organizam uma campanha de financiamento on-line para ajudá-lo a recomeçar. A mobilização viralizou nas redes nos últimos dias. Nesta terça-feira, o professor agradeceu por todo amor e solidariedade.

"Ainda não tenho condições de falar muito, mas não tem preço toda acolhida que tem me envolvido. Não sei o que seria de mim se estivesse sozinho numa hora dessas", postou Alessandro na web.

O impacto emocional no dia da tragédia foi tanto que, conforme o jornal O Globo, Alessandro saiu de casa andando após a inundação e afirmava ainda estar com o filho no colo, mesmo o menino tendo ficado sob a lama.

Ele, então, foi até a casa de parentes. Só no dia seguinte ele descobriu que suas duas pernas estavam quebradas. Na adrenalina, não sentiu dor. Pelo menos não a física.

"Bento estava no colo do pai quando tudo aconteceu. E ele (Alessandro) agora se culpa como se não tivesse segurado o filho forte o suficiente. Mas isso não existe, é claro", contou, ao Globo, a prima de Carolina, Karina Carla de Souza, de 34 anos, que acompanhou os sepultamentos.