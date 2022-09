Professor que deu aula sob luz de poste após corte de energia fala em 'Ufba sucateada'

Vereador e professor na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (Ufba), o ex-prefeito Edvaldo Brito (PSD), 84, é protagonista da aula que aconteceu em estacionamento no campus do Canela após falta de luz em unidades da região, na última segunda-feira (29). Ele conta que a falta de energia aconteceu também no dia 22 e tem sido recorrente no retorno da modalidade presencial, junto a problemas de infraestrutura, como carência de ar-condicionado.

“Me deparo com universidade sucateada, a falta de energia na faculdade de direito e fornecimento de água em outras unidades é prova desse sucateamento”, lamenta.

Brito diz que o corpo docente tem costume de se reunir para ajudar nos gastos e investimentos necessários na faculdade. Antes do retorno do segundo semestre, professores bancaram a compra e instalação de ares-condicionados em salas de aula, o valor da soma doada, segundo o professor Eduardo Sodré, chegou a R$ 12 mil apenas para climatização.

Dentre ações altruístas, Brito lembra que o caso da aula no estacionamento aconteceu por acaso. “Recebi aviso às 17h30 que faculdade não poderia ter aula pela noite porque não tinha energia, mas eu tinha programado com dois alunos de doutorado para fazer orientação da tese deles, então fui”. Ao chegar no local, o professor lembra que todo prédio estava apagado, por isso, pegou uma cadeira e a arrastou para perto de poste de luz. “Estava já concluindo orientação quando foram chegando os alunos, perguntei: ‘vocês se importam se eu dar aula aqui?’ e responderam que não”.

"Aula foi mais longa que as demais, os alunos gostaram da coisa inusitada, saímos de lá quase 23h da noite", narra. A aula tende a iniciar às 19h30 e terminar às 22h30. Apesar do horário, Brito afirma que o ambiente estava seguro e com equipe de vigilância.

O professor adjunto na Faculdade de Direito, Eduardo Sodré, também é aluno de doutorado na aula de Edvaldo Brito e narra que foi até a instituição, mesmo sabendo da falta de energia, devido ao compromisso do professor. “Chegando lá, ele estava orientando alunos do mestrado e doutorado, pegou cadeira, sentou debaixo do poste de energia elétrica e disse que pegássemos cadeira também. A turma estava quase completa. A diferença [para aula em sala] foi porque não utilizou quadro, apenas”, assegura.



Autor da foto responsável pela repercussão e estudante de Direito, Sidnei Matos, 40, lembra que saiu às pressas do trabalho para a faculdade e não checou e-mail. Já na instituição de ensino, se deparou com um breu, estacionamento vazio e o professor Edvaldo Brito ministrando aula para alunos do doutorado. "Muitas pessoas ainda estavam na dúvida se haveria aula ou não, [então registrei o momento], compartilhei e joguei a foto, aí a foto rodou"", narra.





Alunos contam que, antes da pandemia, era incomum faltar luz ou água nos campi Foto: reprodução / Sidnei Matos





Professor e diretor da Faculdade de Direito da Ufba, Júlio Rocha elogiou a iniciativa e dedicação do professor Edvaldo Brito e informou que cerca de 30 ex-alunos se juntaram para custear instalação de salas da faculdade mediante ao corte de verbas pelo Governo Federal. "Nossa missão é criar associação de ex-alunos para apoiar faculdade diante do corte de verbas. Nossas alternativas têm sido diálogo com ex-alunos, advogados, juízes, desembargadores, procuradores e promotores", planeja. Segundo Rocha, a compra, no entanto, foi resultado de emenda parlamentar.

Por meio de nota, a Ufba informa que a queda de energia em unidades do Canela, na segunda, foi consequência da queima de uma peça na subestação central destes campus. A equipe da Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sumai) realizou a manutenção corretiva e preventiva, no mesmo dia, restabelecendo a luz das unidades.

A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) também foi procurada, mas informou não ter sido acionada para atender as ocorrências de falta de energia nas unidades da Ufba. Segundo eles, os incidentes nas faculdades aconteceram por conta de problemas internos.





*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro