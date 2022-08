Professora dispara homofobia contra estudantes: "é impuro"

Durante uma aula na cidade de Posse, no nordeste de Goiás, uma professora começou a falar que ser homossexual era errado e impuro. O caso veio à tona após os alunos filmarem o posicionamento da educadora dentro da sala do Colégio Municipal Castro Alves.

A professora Maria Elizete Anjos foi gravada na última quinta-feira (11), enquanto dava aula de inglês para adolescentes do 1° do ensino médio. Ela alegou que os menores estavam confusos com suas orientações sexuais por causa dos hormônios e que a relação entre duas pessoas do mesmo sexo não era correto.

“Se você é homem, foi feito para mulher e mulher para o homem. E o que foge disso é impuro”, disse Maria Elizete. “Olha no espelho, tira a roupa. Olha no espelho, você é mulher. E mulher fica com homem. A opinião de Maria Elizete. Qual a opinião de um homem ficar com homem e mulher ficar com mulher? Qual o problema? Todos os problemas!”, prosseguiu.

Após o vídeo circular nas redes sociais, a educadora negou que tenha sido homofóbica e que sempre lutou para que todo mundo pudesse receber o respeito necessário. “No caso concreto ao se analisar atentamente todo o contexto e os diálogos, em momento algum quis constranger ou macular qualquer pessoa, gênero ou grupo de pessoas. Ainda que eventualmente possa ter escolhido mal algumas palavras, em momento algum estas se amoldam ao reprovável conceito de homofobia”, comentou.

De acordo com o G1, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura da cidade de Posse recebeu o vídeo dos alunos e afirmou que a situação será investigada com cautela. “A Secretaria Municipal de Educação e Cultura não compactua com quaisquer manifestações de preconceito ou discriminação decorrente da orientação sexual, raça, credo, origem étnica, posicionamento político ou grupo social”, diz a nota.