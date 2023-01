Professora é acusada de abusar sexualmente de aluno em cemitério

Uma mulher, professora da cidade de Nebraska, nos Estados Unidos, foi presa após ser acusada de mater relações sexuais com um estudante de 17 anos. A educadora, identificada como Celi Heikes, levava o aluno para um cemitério e depois deixava em casa após realizar as relações.

Segundo o site americano Daily Star, a prisão aconteceu após um deputado receber uma ligação do Departamento de Saúde e Recursos Humanos afirmando que uma professora estava mantendo uma relação com o aluno.

O mesmo deputado afirmou que a situação só foi descoberta depois que um policial parou o carro do aluno e questionou para onde os dois iriam e o menor confirmou que iria ao cemitério com a "amiga Celi".

Poucos dias depois, a polícia abordou a irmã do estudante, que confirmou que a professora entrava direto no quarto do irmão durante algumas noites na semana para realizar "brincadeiras quentes".

Mesmo que o de consentimento para relações sexuais em Nebraska seja de 16 anos, ainda é ilegal o sexo entre um educador e um aluno no estado. Caso Celi seja condenada, ela poderá pegar 20 anos de prisão.