Professora é agredida durante assalto na frente de creche em Salvador

A professora Nivia Taquiana Santos Posener foi agredida durante um assalto, na frente da creche Primeiro Passo, onde trabalha, no bairro Parque São Cristóvão, em Salvador. O caso ocorreu na última terça-feira (25).

Segundo a vítima, ela e uma colega estavam tentando ajudar uma outra professora que passou mal e precisava ir na emergência. "Levamos ela, e, na volta, parei o carro na porta da creche. Silvina (colega) saltou e pediu para abrirem a porta, mas ninguém apareceu. Enquanto isso eu fechava o carro com a chave e subia as escadas, o porteiro não estava na creche para abrir a porta. Foi quando um carro prata metálico estacionou no fundo do meu e, do carona, saltou um homem que começou a subir a rampa com uma pistola e um revolver velho em mãos", comentou a professora.

Ela conta que começou a gritar para abrirem a porta da creche, mas o porteiro não teria encontrado a chave. O ladrão então se aproximou das vítimas e anunciou o assalto, pedindo pelos celulares das duas. "Silvina entregou logo, mas eu estava com a bolsa cheia e comecei a procurar o celular, o ladrão achou que eu não queria dar e levantou a pistola para atirar em mim, foi quando a pistola caiu e nesse momento achei o celular e entreguei a ele. Ele pegou a pistola do chão e me deu 2 coronhadas", relatou.

"Vi minha bolsa, sapato, blusa e calça encharcados de sangue. Comecei a ficar tonta... Trouxeram uma cadeira plástica na porta da creche e me sentaram, pois eu comecei a tremer o corpo todo de forma intensa e estava quase desmaiando. Colocaram um toalha na minha cabeça para estancar o sangramento", conta Nívia.

Devido à agressão, a professora teve um ferimento profundo na cabeça. Ela foi levada para a emergência do Hapvida, em Lauro de Freitas, onde realizou um exame de tomografia e levou sete pontos na região do hematoma.

Em nota, a Polícia Civil informou que a 12ª Delegacia Territorial de Itapuã investiga o caso. Guias de exames periciais foram expedidas e imagens de câmeras de segurança da localidade estão sendo recolhidas para ajudar na identificação dos autores.

Já a Polícia Militar declarou que não foi acionada, mas acrescentou que a 49ª CIPM intensificou o policiamento para coibir todos os tipos de ações delituosas, contando ainda com o reforço da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Atlântico.

Nesta sexta-feira (28), a professora precisou novamente de atendimento médico por conta de "fortes dores de cabeça", mas seu estado não é grave.