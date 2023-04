Professora é ameaçada por pais de aluno após reclamar sobre falta de dever

Ser professor não é uma profissão fácil, mas a cada dia a situação tem ficado mais complicada para os educadores, como é o caso de uma professora de São Paulo que foi ameaçada pelos pais de um aluno.

A docente enviou um bilhete para os pais de um estudante informando que o menor não tinha feito a atividade da aula passada, pedindo para que os genitores conversassem com o filho. “É de extrema importância que siga todas as atividades para não se perder ao longo do ano. Por favor, converse com ele”, diz um trecho.

No entanto, o que era para ter sido um alerta para o bem acadêmico do aluno, virou uma ameaça para a educadora. Os pais pediram para que a professora fosse "menos exigente" com o aluno, pois caso continue nesse "tom", eles irão à escola para "bater um papinho bem calmo".

A professora Fátima Fernandes, que recebeu a ameaça, registrou um boletim de ocorrência e agradeceu o apoio após expor nas redes sociais toda a situação envolvendo os pais e o aluno.

Confira o bilhete da professora:

Ao responsável,

O aluno não fez a lição que passei em sala e é de extrema importância que siga todas para não se perder ao longo do ano todo. Por favor, converse com ele.

Resposta dos pais:

Boa tarde em primeiro lugar

Vamos manter a educação e disciplina para podermos ter um relacionamento melhor, meu esposo e eu estamos cientes de como é o nosso filho. Esperamos da Sra. Fátima que tenha uma boa relação entre todos, por um acaso a Sra. é exigente demais com os alunos [SIC] por que se for não vai dar certo, nem com os alunos nem com os pais.

Gosto de respeito e sim, meu filho se dá o respeito para ser respeitado. É só a senhora olhar um pouco a história dele com alguns professores e diretor antigo. Vamos nos dar muito bem se a Sra. for um pouco mais calma, agora se for exigente demais vou ter que lhe fazer uma visitinha ok? E ter um papinho bem calmo.

(Reprodução / Redes sociais)