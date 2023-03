Professora é banida das salas de aula após trocar 'mensagens sexuais' com aluno

A professora Lindsey Bauer, de 46 anos, foi banida das salas de aula de ensino médio após ser flagrada trocando mensagens de cunho sexual com um aluno, no Reino Unido.

O crime ocorreu quando a docente era chefe do departamento de História do Colyton Grammar School, uma escola de ensino médio de alto nível do condado de Devon, de acordo com o The Sun. As mensagens foram trocadas entre 2018 e 2020, informou o The Sun.

O caso começou a ser investigado pela escola, que acionou a polícia. Bauer foi banida em maio de 2022, mas atuou para atrasar a divulgação de informações sobre o caso.

A professora também teria tentado marcar encontros com o jovem. Em julgamento, Bauer admitiu ter abusado de sua posição para "encorajar o aluno a fazer atividades que eram vistas como de natureza sexual", mas negou intenção de manter relação íntima.