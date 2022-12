Professora é presa após enviar nudes e fazer sexo com aluno

A professora Ana Leigh D'Ettorre, de 24 anos, está sendo investigda pela polícia dos Estados Unidos após acusações de ter mantido relações sexuais com um aluno e enviar diversos nudes a outro menor de idade.

A educadora lecionava em uma escola de Butler County, em Ohio, nos Estados Unidos, quando recebeu 11 acusações de disseminação de material de teor sexual, segundo informações da emissora norte-americana FOX News.

Ela dava ela para alunos com idades entre 13 a 16 anos e essa seria a faixa etária que Ana enviava as fotos proibidas. Os supostos crimes ocorreram entre maio e agosto deste ano.

A escola que Ana lecionava emitiu um comunicado informando que estava cooperando com a situação. "Após o início do ano letivo atual, fomos notificados de que uma investigação envolvendo a Sra. D'Ettorre estava ocorrendo e cooperamos totalmente com as autoridades. Estamos muito desapontados com essas acusações".

A professora foi indiciada por conduta sexual ilegal com um menor.