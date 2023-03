Antes de deixar o poder. e dirigindo-se ao povo alemão, a Chanceler Angela Merkel falou: “Professores não são pessoas comuns e pessoas comuns não são professores. Por favor, não escolha ser professor até que você esteja preparado para isso”. Os professores na Alemanha recebem os maiores salários do país. E quando juízes, médicos e engenheiros reivindicam equiparação salarial, ela respondeu encerrando o assunto: “Como eu posso comparar vocês com quem ensinou vocês?”.

O importante é transformar celas de aula em salas de aula. Quem nos ensinou as primeiras letras? E em outras etapas de nossa formação intelectual esteve ao nosso lado na formação completa, graduação, pós–graduação, doutorado? No Brasil, os professores são quem nos asseguram profissões de maior rentabilidade, prestígio e fama - o que eles pouco conseguem. Os salários são irrisórios. Seria a educação missão de pobres? Atividade tão nobre, responsável pela natureza cultural de um país? Vínculo do caos com a iluminação, os professores, não desistem é algo visceral que lhes dá um sentido de vida.

Os professores de arte, especialmente os de artes visuais, que é assunto da coluna, tem verdadeira paixão pelo ofício. Muitos são artistas, pesquisadores, historiadores, críticos de arte, curadores, produtores culturais e são os que mais estão ligados à cultura plástico visual, buscando promover a aproximação das diversas culturas e o intercâmbio de distintas estéticas.

O professor de arte é um orientador e incentivador das capacidades do aluno. Os teóricos cuidam da história da arte e educação visual. Os práticos ensinam métodos de grande valia para a execução das mais diversas técnicas expressivas. O aluno recebe informações, armazenam para que a aprendizagem lhe dê autonomia no futuro.

O professor de arte não faz artistas, nem críticos, mas pode perfeitamente participar da formação destes, que tem por finalidade a revelação ao público dos seus fazeres. O professor introduz noções que podem, nos interessados, mudar rotas e destinos. Dissemina as linguagens da arte, filosofia da arte, estilos, momentos históricos. A história da arte está escrita, mas não existem produtos definitivos, na realidade está em processo, tudo pode ser revisto. O conhecimento através da arte acontece em três possibilidades: as do meio de educação de massa, em escolas oficiais e não oficiais de ensino e no autodidatismo. Na prática do ensino importa as formas didáticas do pensar ordenado numa complexidade interpretativa. Causar arrebatamento, seduzindo o aluno na busca do conhecer.