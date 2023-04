Programa capacita jovens de baixa renda para mercado de trabalho

Uma startup de educação, a edtech Sarsa Educacional, dedicada a promover experiências que preparam profissionais e futuros(as) profissionais para os reais desafios do mercado de trabalho, iniciou um programa de mentoria profissional por meio de apadrinhamento chamado "Adote um Explorer".

Jovens de baixa renda são impulsionados e inseridos no mercado de trabalho com a experiência do "Adote um Explorer", desenvolvendo habilidades técnicas e comportamentais, com o objetivo de aumentar a renda mensal dos capacitados e impactar a família.

O apadrinhamento para o Adote é construído através das mãos de profissionais que já atuam no mercado de trabalho e se dispõe a auxiliar esses jovens, contribuindo diretamente com o custo financeiro da experiência.

De acordo com levantamento feito pela Andifes (2019), 70% dos alunos das Universidades e Institutos Federais vivem em famílias de baixa renda e, pela primeira vez, na série histórica da pesquisa, a maioria absoluta de 51,2% dos alunos é negra.

“Fui aprovada no trainee do itaú, graças a minha participação no programa Adote um Explorer. Para mim é de imensa felicidade, minha aprovação veio em um momento que eu estava com muita insegurança, recebi apoio, educação, incentivo e tiraram minhas dúvidas sobre o mercado de trabalho”, conta Millena Silva, formada pela UFBA em Engenharia Sanitária e Ambiental.

61% dos participantes obtiveram efetivação em estágios, emprego formal e programas de trainee e quase 70% dos participantes aprovados conquistaram seus objetivos de carreira em menos de um ano em empresas como a FORD, Braskem, VALE e Gerdau, injetando mensalmente na economia brasileira cerca de R$339.000,00.mil reais, de acordo com o censo Explorer 2023.

O objetivo para a próxima turma (que impactará diretamente 40 jovens de baixa renda) é arrecadar através do “Adotometro” 50 mil reais em doações para manter o projeto funcionando e investindo nesses jovens, sonhos e famílias.

É possível contribuir com qualquer valor através do link. Clique aqui.