Programa Conversa Preta encerra temporada

Os festejos de Santa Bárbara, sábado (4), abrem o calendário das festas populares em Salvador. A data foi escolhida pela a TV Bahia para marcar o encerramento da segunda temporada do programa Conversa Preta, que neste último episódio, além de muita musicalidade, trará um toque de solidariedade.

Com exibição logo após o Vai que Cola, o programa contará com a participação de soteropolitanos que desenvolvem trabalhos sociais e atuam junto à comunidade preta para falarem de suas iniciativas, a exemplo de Yiá Nívia, do Instituto Oyá, e Dhay Borges, do Coletivo Resistência Preta. Além deles, a música seguirá dando o tom, como foi durante esta temporada.

Os telespectadores vão conferir as apresentações de Juliana Ribeiro, A Dama, Serginho, do Adão Negro, Cronista do Morro, Lazzo e da banda Afrocidade.

Trazendo o clima solidário que o período de final de ano inspira, o programa contará com a participação de um Papai Noel preto e realizará um Drive Thru Solidário, também no sábado, no estacionamento G0 do Shopping Bela Vista. No local, serão arrecadados brinquedos, alimentos não perecíveis, materiais de higiene e limpeza, que serão destinados às famílias assistidas pela Central Única das Favelas – CUFA.

“Vamos encerrar nossa segunda temporada unindo arte, solidariedade e muita gente preta. Será um momento de celebrar a vida, nossa e dos nossos, sem deixar de ajudar a quem mais precisa”, afirma a Diretora do Conversa Preta, a jornalista Mira Silva. Sábado, na Globo/Tv bahia, após o programa Vai que cola.