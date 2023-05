Programa de capacitação profissional vai beneficiar mais de 17 mil jovens na Bahia

Oportunidade para estudar, aprender uma atividade profissional e se colocar como um candidato capacitado para as vagas disponíveis no mercado de trabalho ou até no empreendedorismo. Essa é a proposta do Juventude Produtiva, um programa de capacitação lançado nesta quinta-feira (18), pelo governo do estado, em evento no Gran Hotel Stella Maris. A iniciativa irá atender, ao todo, 17.040 jovens, com idades entre 16 e 29 anos, egressos do sistema público de ensino.

O investimento total para o funcionamento do programa é de R$ 8,1 milhões, que serão aplicados em 10 ações de capacitação ao todo: Gestão Jovem, Acelerando Seu Corre Bahia, Força Jovem, Jovem Empreendedor, Trilha, Saber Para Crescer, do Sebrae, Capacitação Senac, Eu Recomeço e Rede SineBahia.

Esse último, inclusive, terá um embrião no SineBahia, mas se trata de um piloto do que vai ser implementado no país inteiro, como garantiu o ministro Luiz Marinho, titular do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que esteve presente no lançamento do programa, em Salvador.

Segundo o ministro, a escolha da Bahia como piloto de uma iniciativa federal visando desenvolver os potenciais profissionais dos jovens se deve ao fato do estado ter demostrado eficiência na gestão da rede Sine.

“O estado da Bahia demonstra uma grande experiência só por preservar o Sine, e merece dar conosco o pontapé da restauração de toda a rede", afirmou.

O ministro acrescentou que os serviços da rede serão ampliadas e a ordem de recursos investidos no decorrer do processo também.

Jovens na expectativa

Para Camila Dias, 19, que se formou no ano passado no ensino médio e precisa entrar para o mercado de trabalho, o lançamento do programa este ano - já ocorreram edições anteriores - é uma ótima notícia: “Meus parentes já fizeram e começaram a trabalhar por conta de tudo o que aprenderam lá [no programa]. Eu quero fazer, vou olhar os cursos disponíveis e com certeza me qualificar. Até porque tem curso EAD também, o que facilita o processo”, afirma.

O SineBahia e as demais ações não foram as únicas novidades trazidas de Brasília pelo ministro Luiz Marinho. Ele anunciou também a Escola do Trabalhador 4.0, que é parte do programa Caminho Digital, do governo federal, e que oferece cursos gratuitos para quem tem interesse em se profissionalizar para atuar nas áreas de tecnologia e produtividade.

“Estamos com 500 mil [trabalhadores], mas isso pode ser aumentado, a depender da capacidade de resposta. O trabalho é que vai dizer qual é o limite, já que o desejo é oferecer para o trabalhador e, principalmente, ao jovem, uma oportunidade de estar ativo no mercado”, completou o ministro.

Quem tiver interesse em pesquisar mais sobre o projeto pode acessar o site: ead.escoladotrabalhador40.com.br, para ver as opções de qualificação oferecidas e como ter acesso.

O governador Jerônimo Rodrigues (PT), também comemorou o auxílio do governo federal no objetivo de oferecer aos jovens baianos mais oportunidades de preparação para o mercado de trabalho:

“A expectativa é que essa parceria com o ministério possa ampliar as oportunidades de capacitação e de formação. É claro, porém, que aí tem uma ferramenta fundamental que é a escola. Vamos continuar fortalecendo essa agenda para chegar em cada canto da Bahia com educação formal”, declarou Jerônimo.

Empreendedores

O fomento às iniciativas empreendedoras é outro destaque do programa Juvntude Produtiva. Davidson Magalhães, secretário titular da pasta estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) reforçou que essa é uma das principais vertentes da iniciativa, que ocorrerá em todo o estado.

“Queremos oferecer um conjunto de projetos que dão acompanhamento aos jovens empreendedores e àqueles que querem se transformar em desenvolvedores de novos negócios. Não estou falando aqui de trabalho precário. São empreendedores de fato, da economia popular que movimenta e gera emprego para as famílias”, enfatizou.