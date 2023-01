Programa de estágio da Pepsi abre vagas

O First Gen, programa de estágio da PepsiCo, está com inscrições abertas até o dia 16 de fevereiro, com cerca de 50 vagas para as áreas de Recursos Humanos, Vendas, Operações, Pesquisa e Desenvolvimento e Finanças. As oportunidades são para atuar em diversas cidades: São Paulo, Sorocaba e Itu (SP); Curitiba e São José dos Pinhais (PR); Rio de Janeiro (RJ); Jaboatão e Petrolina (PE); Belo Horizonte (MG). No ano em que completa 70 anos no Brasil, a empresa reforça o seu compromisso com a diversidade e com processos de recrutamento mais inclusivos e tem o objetivo de contratar, idealmente, 50% de mulheres e 50% de pessoas negras. Na última edição, a representatividade de gênero e raça superou as expectativas com mais de 60% de mulheres e 52% de pessoas negras contratadas.

Para participar, é necessário estar no penúltimo ou último ano da graduação, com formatura prevista entre dezembro de 2023 a dezembro de 2024. O processo seletivo segue sem exigências de inglês, faixa-etária, universidade ou cursos específicos. Os(as) estudantes que forem selecionados(as) terão a oportunidade de desenvolver o inglês e outros idiomas por meio de uma plataforma de cursos gratuita, que é oferecida a todos(as) os(as) funcionários(as) da PepsiCo.

Neste ciclo, o First Gen conta com as marcas PEPSI® e RUFFLES® como embaixadoras, que prometem tornar a experiência do processo seletivo ainda mais dinâmica, irreverente e divertida. A seleção será 100% online e contará com uma jornada gamificada, além de fases imersivas onde os(as) participantes poderão conhecer mais sobre a PepsiCo e temas importantes para a agenda da companhia como PepsiCo Positive (pep+), DE&I - Diversidade, Equidade e Inclusão e Carreira.

Fabio Barbagli, vice-presidente de RH da PepsiCo, destaca o que buscam nos perfis desses(as) novos(as) profissionais: “Valorizamos talentos únicos, que agregam valor às equipes e ao nosso negócio com suas experiências de vida e habilidades, que tenham como motor a inovação, ajam como donos e donas, atuando com autonomia. Esperamos que cheguem abertos(as) a aprender e contribuir para tornar a PepsiCo um lugar ainda mais colaborativo e diverso, e que assim possam crescer todos os dias dentro da companhia vivendo a nossa cultura The PepsiCo Way.”

Além disso, Fabio reforça que os programas de entrada, como o First Gen, aceleram a jornada de DE&I da companhia. “Temos como meta geral atingir, ao menos, 30% de pessoas negras e 50% de representatividade feminina em posições de liderança até 2025 no país, e os programas de estágio e trainee, de onde saem os(as) nossos(as) futuros(as) líderes, têm contribuído para chegarmos a esse objetivo. Ainda há muito a se fazer, mas estamos trabalhando essa agenda com prioridade para impulsionar nossos resultados.” complementa o vice-presidente de RH.

Os(as) interessados(as) podem se inscrever por meio do site da Cia de Talentos (https://vagas.ciadetalentos.com.br/hotsite/estagiopepsico2023?visualization=1)