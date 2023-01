Programa de estágio Start da ICONIC segue com inscrições até a próxima semana

A ICONIC, gestora das marcas Ipiranga Lubrificantes e Texaco Lubrificantes, segue com as inscrições do programa de estágio Start até 31 de janeiro (terça-feira da próxima semana). Nesta 3ª edição da iniciativa, as oportunidades são para as unidades fabris (Duque de Caxias, Osasco e São Cristóvão) e o escritório da companhia (Barra da Tijuca), localizados no Rio de Janeiro e São Paulo. Os interessados devem acessar a página da empresa no Vagas.com.



O processo de seleção está programado para durar dois meses com a entrada da equipe de estagiários em março em diferentes áreas, como operações e tecnologia. Neste período, serão realizadas análise de currículos, entrevistas e dinâmicas com a equipe de Recursos Humanos e gestores de áreas institucionais.



“Desejamos atrair pessoas, que estejam cursando o ensino superior, que tenham um perfil proativo e interessado em aprender continuamente. Esperamos que tenham vontade de conquistar expertise na área de inovação para lubrificantes e desenvolvimento de derivados de petróleo. Buscamos formar profissionais com nossa cultura organizacional, altamente engajada com metas de ESG e visão de um futuro sustentável para nosso planeta”, analisa Carolina Vasco, Consultora de Pessoas e Organização da ICONIC.



A Consultora reforça que o inglês não é mandatório para a avaliação dos candidatos, além de a empresa estar aberta para receber currículos de estudantes, sem restrição de área de conhecimento, incluindo universidades e cursos feitos à distância (EADs).



O Start também tem a diversidade como uma de suas premissas. O objetivo é ter sempre não homens e/ou não brancos como finalistas dos processos seletivos. “Ter times com equidade de gênero e de raça é essencial para composição de ideias, conhecimentos e análises diante de diferentes perspectivas, o que enriquece o processo de criação e desenvolvimento de produtos e serviços, além de proporcionar um clima institucional inclusivo”, avalia Carolina.



A ICONIC oferecerá como benefícios uma remuneração compatível com o setor de petróleo e gás, suporte para alimentação e auxílio financeiro para o transporte, Gympass, seguro de vida e possibilidade de seguir a carreira em um dos principais players nacionais do segmento. “Queremos manter estes jovens em nossa operação por longo prazo para que possam crescer profissionalmente, conforme o planejamento corporativo”, comenta Carolina.



A empresa é uma das líderes do mercado brasileiro de lubrificantes, aditivos, coolants e graxas para veículos leves e pesados, além de maquinários. Gestora das marcas Ipiranga Lubrificantes e Texaco Lubrificantes, atende mais de 10 segmentos fundamentais para o crescimento econômico brasileiro -- como o transporte de cargas e passageiros, mineração, siderurgia, construção civil e o de açúcar e etanol. A cultura organizacional da empresa valoriza a diversidade, o relacionamento ético, tem um forte código anticorrupção e um robusto programa de integridade.



Compromisso com o futuro



A ICONIC possui o compromisso de investir em inovação e sustentabilidade, visando deixar como legado um futuro de qualidade para as próximas gerações. A empresa conta com o Futuro Sustentável, um forte programa ESG que tem o objetivo de apoiar o desenvolvimento do planeta e compreender os desafios socioambientais. Além disso, a companhia se associou ao Instituto Ethos para promover uma gestão focada em sustentabilidade e, assim, fazer com que esteja sempre aperfeiçoando seu comprometimento com as premissas internacionais de ESG.



Dentro do Futuro Sustentável ainda há um programa, em parceria com a Escola de Impacto, que oferece mentoria para estagiários e estudantes de faculdades públicas. O objetivo é desenvolver habilidades socioemocionais, competências de inovação e empreendedorismo. No curso, são debatidas temáticas importantes para a formação de cidadãos mais conscientes e plurais, como: neurociência e preconceito, saúde mental, racismo, desigualdade social, assédio, filantropia e voluntariado, ESG, dentre outros.

https://trabalheconosco.vagas.com.br/iconic-estagio