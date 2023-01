Programa de Gilberto Gil retorna ao Canal Brasil nesta segunda (23)

Gilberto Gil está de volta nesta segunda (23), às 20h45, a mais uma temporada de Amigos, Sons e Palavras, programa que ele comanda pelo terceiro ano no Canal Brasil. Os 13 episódios, com duas entrevistas cada, vão ao ar todas as segundas-feiras. Em um ambiente informal, o cantor recebe personalidades de diversas áreas, para um bate-papo descontraído, acompanhado de uma canção intepretada por Gil na abertura. A versão, em voz e violão, é pensada especialmente para o convidado.

Para a atriz Fernanda Montenegro, convidada do primeiro capítulo, Gil canta Palco, uma de suas mais populares canções. "O palco, né, Fernanda? É o território, o espaço que você escolheu", diz ele à atriz, depois de emocioná-la ao som da canção cuja letra reflete a emoção do artista ao se apresentar para o público. O encontro entre Gil e Fernanda, vale lembrar, é também o a reunião entre dois "imortais", afinal os dois foram eleitos há pouco tempo para a Academia Brasileira de Letras: ela, 2021 e ele no ano passado.

“Fernanda tem isso de representar uma capacidade de captação através do trabalho dela, do olhar dela, da forma como ela vê personagens egressos da própria humanidade, que estão nos roteiros, dramaturgia, nas coisas escritas pelos roteiristas de teatro e do cinema…”, disse Gil em entrevista coletiva online, acompanhada pelo CORREIO.

Gil também falou sobre o que o motiva a escolher as canções para cada convidad: “As músicas casam com os entrevistados e os assuntos que serão tratados no programa. É uma forma de conectar aquela pessoa ao meu trabalho”. Nesta temporada, o público poderá assistir também a encontros com Liniker, Marcelo Adnet, Demétrio Magnoli, Hermano Vianna, Ronaldo Lemos, entre outros.