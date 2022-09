Programa de projetos e negócios sociais inovadores abre inscrições

O edital de seleção para o Programa de Pré-incubação da In Pacto - Incubadora de Negócios Sociais está com inscrições abertas até a próxima segunda feira (15), através do site do projeto. A ação gratuita é realizada em parceria entre a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência (Secis), e o Parque Social.

A iniciativa, que integra o Centro Municipal de Inovação (Colabore), localizado no Parque Joventino Silva (Parque da Cidade), situado na Avenida ACM, no bairro do Itaigara, é destinada a projetos ou negócios inovadores de impacto social positivo em fase inicial de desenvolvimento, sejam formalizados ou não. Podem se candidatar pessoas físicas, individualmente ou em grupo, formal ou informal; pessoas jurídicas, desde que seja Microempreendedor Individual (MEI) ou Micro e Pequena Empresa (MPE).

As propostas devem abordar pelo menos um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015 como desafios a serem superados por seus 193 países-membros até 2030. Os candidatos selecionados pelo edital participam do programa de pré-incubação durante seis meses, podendo ser renovado por mais seis meses, mediante avaliação da equipe técnica da incubadora e disponibilidade de vaga.

A diretora-geral do Parque Social, Sandra Paranhos, destaca que a In Pacto oferece oportunidades para que as pessoas se sintam motivadas a empreender e a colaborar com o desenvolvimento socioeconômico local. “Desse modo, incentivamos a retomada econômica da nossa cidade, nesse momento tão delicado em razão da pandemia da Covid-19”, afirmou.

Como funciona

O programa consiste da oferta de suporte operacional, técnico, gerencial, estratégico e de qualificação, contemplando estações de trabalho equipadas com computadores em ambiente compartilhado; ambientes virtuais para desenvolvimento das atividades do programa; capacitações coletivas com instrutorias, oficinas, bate-papos e palestras; consultoria para traçar o plano de ação do negócio; mentoria com orientação segmentada para desenvolvimento do negócio; e assessoria com orientação nas áreas jurídica, contábil, de comunicação, marketing e design.

Mestre em desenvolvimento regional e urbano e especialista em negócios sociais e criativos, Paulo Henrique Oliveira é um dos mentores e consultores da In Pacto. Ele informa que os negócios contemplados devem oferecer alternativas de apoio às políticas públicas municipais e podem ser aproveitados em parcerias com a Prefeitura.

“Esse edital é um grande fomentador do desenvolvimento de soluções para os problemas de Salvador. Ele traz um olhar sobre o empreendimento atento às questões sociais, culturais e ambientais da cidade. Além de dar o pontapé inicial nos seus negócios, os contemplados farão parte de uma rede de apoio mútuo entre empreendedores”, explica Oliveira.

O funcionamento da In Pacto, onde ocorrerão as atividades presenciais de pré-incubação, de duas a três vezes por semana, é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.