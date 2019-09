Programa de Tiago Abravanel no SBT estreia em outubro

Fora da Globo desde junho, o ator e apresentador Tiago Abravanel já iniciou as atividades no SBT, emissora do seu avô Silvio Santos. De acordo com a coluna Zapping, do site F5, as gravações do programa que ele apresentará no canal já começaram. Famílias Frente a Frente trata-se de um reality show de culinária, versão de um formato internacional. A estreia está prevista para outubro.



Seis famílias vão disputar provas à beira do fogão, com o desafio de não entrarem em conflito entre si durante os embates com outros clãs.



Com talento bem reconhecido longe dos domínios do SBT, inclusive endossado pela Globo, Tiago fez o caminho inverso ao das tias (Silvia, Patrícia e Rebeca), primeiro tendo provado seu talento fora dos domínios do avô, Silvio Santos. "Chegou a hora de voar por outros ares, mas fica aqui registrada a minha eterna gratidão a todas as pessoas que fizeram parte do meu sonho e da minha história na TV Globo! Muito obrigado por tudo e até uma próxima, quem sabe", disse em um post publicado no Instagram na época de sua saída da emissora.